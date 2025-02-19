Некоторые огородницы отмечают, что февраль является идеальным месяцем для высадки овощей на рассаду, пишет 24 Канал со ссылкой на Express. Есть определенное количество овощей, которые можно выращивать на подоконнике и не переносить в открытый грунт.

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Сейчас в большинстве областей наблюдается минусовая температура, поэтому лучше повременить с высадкой на огороде, а для того, чтобы растения уже начинали расти, нужно выбрать правильные семена.

Чтобы получить первый урожай весной, можно высаживать в феврале несколько самых популярных овощей.

Помидоры

Рассаду помидоров легко вырастить на подоконнике. Важно лишь обеспечить овощам достаточное количество света. На рассаду нужно выбирать низкорослые сорта, которые не займут много места.

Перед посадкой семена стоит замочить в соленой воде, когда некачественные всплывут, их нужно выбросить. Далее на 30 минут остальные семена замачивают в растворе марганцовки, чтобы рассада стала крепкой. Это также поможет противостоять различным заболеваниям. Семена помидоров сажают на глубину полтора сантиметра и активно поливают до первых всходов.



В феврале сажают на рассаду помидоры / Фото Pexels

Огурцы

Эти овощи не являются прихотливыми в уходе. Если выращивать их на подоконнике, то за месяц уже можно получить первый урожай. В магазине нужно выбирать гибридные сорта, которые не потребуют опыления. Также надо купить раннеспелые огурцы.

Семена надо посадить на глубину полтора сантиметра, но перед тем обработать их нужно так же как и помидоры. Чтобы почва не пересыхала, рассаду нужно постоянно подливать.

У вирі щоденних викликів, рутинних задач та стислих дедлайнів буває не просто втримати все під контролем. Проте не слід забувати про смачні ритуали, які допоможуть поставити світ на паузу та перезарядитися.

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Редиска

Чтобы вырастить редиску, нужно взять широкую емкость высотой 20 сантиметров. Это нужно для свободного роста и развития корнеплодов. Перед посевом семена замочите на 40 минут, а тогда высевайте на расстоянии 5 сантиметров друг от друга.

Далее нужно полить почву теплой водой, а емкость накрыть пищевой пленкой до первых всходов. Уже после появления ростков пленку нужно снять и поставить емкость на подоконник, который хорошо освещается.