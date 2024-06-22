5 справ у домі, які потрібно зробити до Трійці: саме час їх завершити

День Святої Трійці – це дуже важливе релігійне свято для багатьох людей, тож і дім до нього потрібно підготувати заздалегідь.

Цього, 2024 року, Трійця припадає на 23 червня. І говорять, що готуватися до неї потрібно не менш ретельно, аніж до Великодня. Тож ось найважливіші справи, які потрібно залагодити до свята.

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Приберіть дім та подвір'я

Прибирання в домі потрібно провести надзвичайно ретельно, аби на Трійцю там було ідеально чисто. Вважається, що зустрічати свято у неприбраній хаті – це надзвичайно погана прикмета. Також завчасно вам варто зайнятися і кількома додатковими справами: а саме випрати гардини та рушники.

Закінчіть посівні роботи

Субота перед Трійцею – це останній день, коли ви можете посадити щось на городі. Кажуть, що якщо посадиш до Трійці, а на Зелені свята "замаїш" – усе посаджене неодмінно зійде.



Роботу на городі потрібно закінчити до Трійці / Фото Pexels

Прикрасьте дім зеленню

На Трійцю заведено прикрашати оселю зрізаними квітами, гілками дерев та травами. Підлогу також потрібно застелити лепехою, полином чи чебрецем. Та все ж є кілька дерев, які використовувати не варто: а саме осику та вербу.

Натомість головний атрибут Трійці – це береза. Саме це дерево уособлює силу Святого Духа.

Пом'яніть померлих

Зе день до Трійці відзначають Троїцьку поминальну суботу. У цей день традиційно потрібно сходити на цвинтар та пом'янути померлих родичів. Окрім того, це нагода також навести порядок на кладовищі: прибрати сміття та висадити квіти.

Приготуйте святкові страви

Традиції стверджують, що на Трійцю потрібно поставити на стіл щедре частування, і тоді рік не знатимете бідності. Отож до Зелених свят потрібно приготувати кутю, пироги з сиром, мед та інші солодощі.

Ще один обов'язковий атрибут Трійці – це короваї, адже вони є символом достатку та щастя. У свято ним потрібно пригостити родичів, друзів та сусідів.