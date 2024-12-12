Ці прикраси мають бути на ялинці: вони привернуть удачу та щастя на прийдешній рік

Початок грудня – це ідеальний час для того, аби нарешті поставити та прикрасити ялинку. Але варто також переконатися, що прикраси, які ви вішаєте, принесуть вам користь.

Про новорічну ялинку існує чимало прикмет – і позитивних, і негативних, повідомляє 24 Канал. Та для того, аби притягнути усю можливу удачу та радість в дім на прийдешній 2025 рік, потрібно зробити зовсім небагато – тільки повішати на ялинку правильні прикраси.

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Які прикраси повішати на ялинку?

Якщо ви хочете, щоб протягом наступного року у домі постійно водилися гроші, на ялинку слід повішати прикраси круглої форми. Це можуть бути не тільки ялинкові іграшки, але і яблука чи мандарини. А для підсилення "грошових потоків" фрукти езотерики ще й радять загорнути у жовту фольгу.

Але з фруктами не поспішайте – першою прикрасою, яку ви повішаєте на ялинку, має бути верхівка у вигляді зірки чи іншої новорічної іграшки. Вважається, що вона нібито "запечатує" позитивну енергетику дерева та залишає її у домі.

До речі, чи засмучувалися ви колись через те, що під час прикрашання ялинки якась прикраса розбивалася? Що ж, розчаровуватися не варто, адже це – гарний знак, що віщує прибуток у Новому році. Також для того, щоб не мати проблем із грошима, на ялинку можна вішати паперові гроші, загорнуті у трубочку та перев'язані червоною стрічкою.



Деякі прикраси приносять удачу / Фото Pexels

А залишати дерево без прикрас взагалі також не можна – це може позбавити вас удачі на прийдешній рік, тож хоч одну прикрасу повішати все ж варто.

Ось ще кілька прикрас, що притягують удачу в дім:

Парні птахи – віщують міцне кохання, а також допоможуть знайти другу половинку.

– віщують міцне кохання, а також допоможуть знайти другу половинку. Шишки – допомагають у фінансовому зростанні та додають достатку родині.

– допомагають у фінансовому зростанні та додають достатку родині. Подарунок під деревом – принесе у прийдешньому році приємні сюрпризи.

– принесе у прийдешньому році приємні сюрпризи. Сова – допомагає у навчанні та нових починаннях.

– допомагає у навчанні та нових починаннях. Гномик – захищатиме дім від сварок та негативів.

Втім, існують не тільки ялинкові прикраси, що приносять удачу, але й такі, які вішати на дерево категорично не радять, і на них також варто звернути увагу.