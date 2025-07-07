Ці 3 неочікувані речі можуть знецінити ваш дім на 20%

Незалежно від того, чи ви хочете продати ваше житло, чи просто цікавитеся, яка б в нього була потенційна ціна – варто знати, на що звертають увагу покупці. І, виявляється, є зовсім несподівані речі, які можуть зупинити їх від покупки нерухомості.

Власники квартир завжди намагаються отримати за них найвищу ціну – та є кілька несподіваних особливостей дому, що можуть суттєво знизити його вартість, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Потворні шпалери

Виявляється, чверть людей відмовилися б від купівлі дому, або ж зменшили суму, яку готові заплатити за нього, якби в оселі були негарні, на їхній погляд, шпалери.

Звісно, це здається дрібничкою – адже під час ремонту замінити шпалери на інші досить просто, і тому це відкриття може здаватися несподіваним.

Тож якщо ви плануєте продавати своє житло, варто інвестувати у прості шпалери нейтральних відтінків, які не будуть відштовхувати жодну категорію покупців.



Шпалери можуть знецінити дім / Фото Pexels

Камінці на зовнішній стіні

Тренд на "пебблдаш" досяг свого піка ще попереднього століття, і зараз чимало людей від нього не в захваті. Річкові камінці на зовнішній стіні дому чи квартири можуть бути дуже практичними та захищати конструкцію від суворих погодних умов – але вони також можуть суттєво знизити вартість житла.

Якщо ви продаєте оселю, свіжий шар фарби може допомогти замаскувати гальку на стінах.

До слова, раніше ми розповідали, як можна заощадити на електриці – потрібно змінити у пралці одне налаштування.

Ванна кімната без ванної

Як випливає з назви, ванна кімната у багатьох людей асоціюється саме з ванною як центральним елементом. І навіть попри те, що зараз більшість людей приймають душ, а не ванну, для третини людей це може стати приводом змінити вартість, яку вони готові віддати за квартиру.

Окрім того, також третина людей відчувають схожі почуття щодо слабкого тиску води у душі – тож це ще одна дрібничка, про яку варто подбати.