Эти 3 неожиданные вещи могут обесценить ваш дом на 20%

Независимо от того, хотите ли вы продать ваше жилье, или просто интересуетесь, какая бы у него была потенциальная цена – стоит знать, на что обращают внимание покупатели. И, оказывается, есть совсем неожиданные вещи, которые могут остановить их от покупки недвижимости.

Владельцы квартир всегда пытаются получить за них самую высокую цену – и есть несколько неожиданных особенностей дома, которые могут существенно снизить его стоимость, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Уродливые обои

Оказывается, четверть людей отказались бы от покупки дома, или уменьшили сумму, которую готовы заплатить за него, если бы в доме были некрасивые, на их взгляд, обои.

Конечно, это кажется мелочью – ведь во время ремонта заменить обои на другие достаточно просто, и поэтому это открытие может казаться неожиданным.

Поэтому если вы планируете продавать свое жилье, стоит инвестировать в простые обои нейтральных оттенков, которые не будут отталкивать ни одну категорию покупателей.



Обои могут обесценить дом / Фото Pexels

Камешки на внешней стене

Тренд на "пебблдаш" достиг своего пика еще в предыдущем веке, и сейчас многие от него не в восторге. Речные камни на внешней стене дома или квартиры могут быть очень практичными и защищать конструкцию от суровых погодных условий – но они также могут существенно снизить стоимость жилья.

Если вы продаете дом, свежий слой краски может помочь замаскировать гальку на стенах.

К слову, ранее мы рассказывали, как можно сэкономить на электричестве – нужно изменить в стиралке одну настройку.

Ванная комната без ванной

Как следует из названия, ванная комната у многих людей ассоциируется именно с ванной как центральным элементом. И даже несмотря на то, что сейчас большинство людей принимают душ, а не ванну, для трети людей это может стать поводом изменить стоимость, которую они готовы отдать за квартиру.

Кроме того, также треть людей испытывают похожие чувства относительно слабого давления воды в душе – поэтому это еще одна мелочь, о которой стоит позаботиться.