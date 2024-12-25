Чимало людей купляють чи самостійно виготовляють Дідух один раз, а потім використовують його з року в рік, повідомляє 24 Канал. Втім, предки так не робили – щодо Дідуха існували свої традиції навіть після завершення свята. Головна помилка, якої припускатися не можна – це викидати сніп.

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Що робити із дідухом після Різдва?

Виготовлення дідуха завжди було важливою традицією для українців: його робили всією родиною, і він міг мати три, п'ять чи сім ніг. Окрім того, його прикрашали сухими квітами, ягодами калини та різноколірними стрічками.

Дідух ставили у кутку, а під стіл клали сіно, яке в деяких регіонах називають "бабою". Та що робити з ним після завершення свята?

Традиційно сіно та дідуха залишали у хаті аж до Хрещення – тобто до 6 січня. Після цього дідух потрібно обмолоти, зерно висіяти, а саму солому та сіно спалити на дорозі. Зараз сіяння зерна – це вже не така актуальна традиція, та це все ж можна зробити, хоча б символічно.



Викидати дідуха не можна / Фото Pexels

Втім, термін, який дідух залишався у хаті, відрізнявся залежно від регіону. Наприклад, на Львівщині різдвяні снопи палили на третій день Різдва, аби "зігріти прабатьків".

Дідух загалом є символом померлих пращурів, і саме через це наприкінці свят його так важливо винести з дому: спершу душі померлих запрошують до святкування, а потім, коли воно закінчується, потрібно їх відпровадити геть.

Та запам'ятайте, що викидати дідуха у сміття, як і сіно, не можна нізащо – адже це символ не тільки Різдва, але й зв'язку поколінь, багатства та благополуччя. Такий вчинок може призвести до невдач та негараздів.