Одяг "сів" після прання: ось що робити, аби повернути йому нормальний розмір

Прання – це необхідна процедура, без якої не можна обійтися. Втім, іноді прання призводить до того, що речі змінюють розмір, і носити їх потім неможливо.

Якщо одяг розтягнувся, це не значить, що його потрібно відразу ж викидати. Якщо ви знатимете, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації, ви зможете повернути одягу правильний розмір. Поради 24 підібрали кілька найкращих способів, що допоможуть це зробити.

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Вода

Перший спосіб надзвичайно простий, тож він вдасться будь-кому. Спершу потрібно замочити одяг у прохолодній воді на 15 хвилин, а після цього дістаньте річ, але не викручуйте її, натомість відіжміть рушником. Після цього потрібно розкласти її на горизонтальній поверхні та час від часу розтягуйте матеріал у процесі сушіння.

Але ніколи не використовуйте фен чи батарею для висушування, адже тоді усі старання будуть даремними.

Оцет

Вам потрібно натерти частину одягу, що сіла, губкою, яка змочена звичайним оцтом. Після цього повішайте річ на вішак та зачекайте, поки він не висохне повністю. Дуже часто цього буває достатньо для того, щоб повернути йому розмір.



Оцет допоможе розтягнути одяг / Фото Pexels

Молоко

Для цього методу вам потрібно буде змішати у рівних кількостях воду та молоко і замочити у цьому розчині одяг на пів години. Після цього достатньо буде прополоскати його у теплій воді та висушити на рушнику.

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Перекис водню

За допомогою цієї речовини ви можете легко повернути одягу, що сів, його початковий розмір. У 8 – 10 літрів холодної води потрібно додати прблизно 50 мілілітрів перекису. Після цього сполосніть у розчині річ та залиште на пів години. Віджимати одяг не варто, натомість висушіть його на вішаку.