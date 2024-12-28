Досвідчені фахівці кажуть, що в зимові місяці все одно потрібно дивитися за рослинами, пише 24 Канал з посиланням на Добрі новини. Після свят треба приділити час ділянці біля дому та виконати кілька важливих процедур, які є важливими для росту та збереження рослин.

Читайте також Які дрова дають найбільше тепла: названо 3 види деревини

У більшості областей снігу немає. В Укргідрометцентрі повідомили, що до кінця грудня снігопадів не очікується, однак після Нового року погода в Україні вже більше нагадуватиме зимову й повернеться до більш кліматичної норми цього сезону.

Відсвяткувавши всі свята, фахівці радять братися до важливих кроків на подвір'ї, про які не треба забувати навіть взимку.

Приберіть "снігові капелюхи" з рослин

На деревах та чагарниках часто утворюються так звані "снігові капелюхи". Їх треба прибирати, щоб гілки не ламалися під вагою снігу. Для цього треба скористатися віником чи мітлою. Лопату використовувати не варто, бо вона пошкодить рослини.

Заготуйте сніг

Зберіть трохи снігу й розтопіть десь в ємності при кімнатній температурі, щоб отримати талу воду. Її можна використовувати для поливу розсади в теплицях.



Талий сніг використовуйте в теплиці / Фото Pexels

Закидайте сніг у теплиці

Посипте снігом рослини у парниках. Там він швидко розтане, а ґрунт насититься корисною вологою.

Перевірте чорну смородину

Досвідчені садівники радять на початку року перевірити чагарник на наявність шкідників. Вони можуть бути неактивними в зимову пору, але якщо вони є – варто їх позбутися, щоб з настанням тепла вони не атакували й не знищили кущ.

Обріжте дерева

Часом зима є досить теплою, тож в цю пору можна розпочинати обрізку дерев. Важливо лише врахувати факт, що температура повинна мати не менше -7 градусів. Також подивіться погоду й врахуйте, аби після обрізки не настали сильні морози.