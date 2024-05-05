Як позбутися ірисової мухи: зробіть це негайно, щоб врятувати квіти

Один шкідник на ірисі, а саме ірисова муха, може повністю погубити цвітіння усіх рослин, якщо ви не будете з нею боротися. Тож подумайте про способи захисту рослин.

У сезон цвітіння ірисів дуже часто доводиться спостерігати таку картину: квіти вже викинули стрілки, розпустилися, та всього за кілька днів стають в'ялими. І така історія відбувається не з одним кущем, але і з усіма іншими поряд.

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Як зрозуміти, що на квітах ірисова муха

Звісно, іриси – це досить невибагливі рослини, але вони можуть не цвісти з різних причин. Наприклад, їм може не вистачати світла чи інших поживних речовин. Та якщо бутони утворюються, а після цього засихають чи загнивають до того, як розпустяться, це означає, що на ваші іриси поклала око ірисова муха.

Тоді потрібно придивитися до ірисів, і ви точно помітите на них мушку, що буде нагадувати домову, але трохи меншу. Ця комаха може виглядати нешкідливою, проте вона харчується рослинними соками та проколює пелюстки бутонів, а потім відкладає у них яйця.

Виявити ірисову муху можна так:

пелюстки покриваються плямами;

муха залишає зеленуваті виділення;

з часом бутони темнішають і загнивають зсередини.

Як боротися з ірисовою мухою

Боротьба з шкідником залежить від того, наскільки складна у вас ситуація. Якщо ураження досить невелике, всього на кількох бутонах, тоді їх краще обірвати та знищити.

А на самому початку появи бутонів ви можете провести профілактику – опудрити іриси попелом чи тютюновим пилом. Якщо ж мухи на квітах вже багато, тоді потрібно придбати інсектициди – добре підійдуть Конфідор, Моспілан або Актара.