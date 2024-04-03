В світі існує близько п'яти тисяч різноманітних сортів груш – погодьтеся, зовсім немало. І окремі дерева можуть жити до двохсот років! І попри те, що груша – це досить невибаглива рослина та не потребує особливих умов для зростання, іноді садівники можуть зіштовхнутися з проблемою – вона припиняє плодоносити.

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Чому груша не плодоносить?

Деякі фактори можуть призвести до того, що груша буде погано цвіти та зовсім не даватиме плодів. Звісно, для груші потрібні гарне освітлення, хороша земля та розрихленість ґрунту. Коли цих умов немає, це мож позначитися на її плодоносіння.

Відомо, що майже для усіх видів груш потрібне перехресне самозапилення, тож якщо ви хочете дочекатися плодів, подбайте про те, щоб у саду було кілька різних сортів груш.

Та врахуйте, що терміни їхнього дозрівання все ж мають збігатися, і цю проблему може вирішити і щеплення на одну грушу гілки іншого сорту.

Друга причина, яка може зашкодити рясному цвітінню, а згодом – і утворенню плодів – це мороз. Тут важливо зважити, як холод може вплинути на різні частини вашої рослини. Ранньою весною квіти, бутони та зав'язь не можуть переносити заморозки, тому під час вибору саджанців не варто купувати південні сорти. Теплолюбні рослини потребуватимуть додаткового захисту та турботи.

Окрім того, якщо мороз є взимку, у дерева може лопнути кора. В такому випадку вам потрібно замазати пошкодження гликою або садовим варом і обмотати тканиною. Несприятливим для груші може бути навіть холодний північний вітер, тож при посадці врахуйте це та знайдіть захищене місце для саджанці – наприклад, біля паркану, сітки тощо.

Несприятливо позначається на врожайності і недостатня кількість освітлення. Тож коли ви захищаєте дерево від вітру, все ж зверніть увагу на те, щоб вистачало природного освітлення.



Для груші потрібне правильне освітлення / Фото Pexels

Груша не дуже любить пересадки, і особливо сильно це стосується великих саджанців, тож за можливості намагайтеся уникати цього процесу. Та часом навіть за максимально сприятливих умов груша може не давати плодів. І причина тут проста – сорт груші.

Існують сорти, що вперше зацвітають та починають плодоносити тільки на десятий чи навіть на п'ятнадцятий рік життя. І тут ви вже нічого не можете вдіяти – тільки зробити вашій груші щеплення іншого сорту.

Як змусити грушу плодоносити

Якщо ви хочете, щоб кожного року ваша груша стабільно давала плоди, вам потрібно забезпечити доступ більшої кількості кисню до кореневої системи – тобто періодично розпушувати ґрунт. Також у посушливе літо не заважить і додатковий полив, попри те, що це дерево вважається посухостійким. Окрім того, не забувайте також про підгодівлю гноєм, компостом та мінеральними добривами.