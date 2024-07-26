Що робити, коли на груші з'являється іржа: перевірена обробка для дерева

Дуже часто садівникам доводиться з проблемами, коли вони намагаються виростити грушеве дерево. Груша або не цвіте, або не дає плодів, або ж її вражає іржа. На щастя, з цими проблемами можна легко впоратися.

Вилікувати грушу від іржі цілком можливо, тож одразу ж хапатися за сокиру не варто. Втім, для цього потрібно дотримуватися правильної послідовності дій, а також використовувати правильні препарати.

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Якщо ви помітили, що на листі вашої груші з'явилися червоні плями, і воно почало опадати, тоді потрібно відразу ж бити на сполох, адже дерево серйозно хворіє. Досвідчені садівники переконані, що іржу на груші можна вилікувати, якщо взятися за справу негайно.

Що таке іржа на груші

Ось кілька ознак, за якими ви можете визначити, чи страждає ваше дерево на це захворювання:

листя пожовтіло та почало вчасно опадати;

на зворотному боці листя з'явилися ріжки-нарости.

Іржа на груші – це справді небезпечне грибкове захворювання, і воно не тільки знижує врожайність дерева, але й загрожує самій рослині. Хвороба має таку назву через те, що грибок формує на листі осередки ураження, які за кольором нагадують червонуваті плями іржі.



Грушу потрібно лікувати правильно / Фото Pexels

Чим обприскувати грушу від іржі

Перш за все потрібно визначити, який препарат допоможе розібратися з іржею на листі. Потрібно використовувати засоби ще ранньою весною, до розпускання бруньок. Тоді обробіть грушу бордоською рідиною 1% або ж хлороксидом міді. Через кілька днів після цього зазвичай дерево також обприскують препаратом "Скор" з розрахунку 2 мілілітри на 10 літрів води.

Бордоська рідина – це розчин мідного купоросу у вапняному молоці. Рідина матиме небесно-блакитний колір, і її використовують як фунгіцид. Через 10 днів після останньої обробки проводиться ще одна – та цього разу потрібно використовувати тільки бордоську рідину.

Ще один важливий пункт лікування іржі на груші – це обрізка дерева. Протягом всього літа потрібно зрізати сильно уражені гілки на 5 – 10 сантиметрів нижче від осередку хвороби. Рани зачищайте до здорової деревини, а після цього дезінфікуйте розчином мідного купоросу.

Після цього місця зрізу потрібно ще обробити Гетероауксином, а також змазати садовим варом.

Також не забувайте про правильний полив – щомісяця влітку потрібно поливати грушу настоєм деревного попелу – 500 грамів на 10 літрів води. Для дорослого дерева потрібно 10 літрів суміші, а для молодого – 4 – 6 літрів.