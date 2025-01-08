Якщо гумка ущільнювача холодильника не прилягає як слід, він вже не є герметичним, а значить, всередині не буде підтримуватися стабільна низька температура, повідомляє 24 Канал. І коли ущільнювач втрачає еластичність, потрібно знати, як розібратися з проблемою.

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Як відновити гумку на холодильнику?

Найпростіший спосіб врятувати гумку на дверцятах холодильника – це використати окріп. Цей метод найкраще використовувати під час розморозки приладу. Відновити еластичність гумки дуже просто: для цього потрібно просто з усіх сторін пролити гумки чайником з окропом.

Особливу увагу звертайте на кути, а після цього поступово відтягуйте резинки пальцями по всьому периметру. Наступний крок – притисніть двері холодильника дуже щільно приблизно на хвилину, а після цього насухо витріть гумки.



Гумку холодильника можна відновити / Фото Pexels

Ще один спосіб пом'якшити гумку холодильника, аби повернути їй еластичність – це використати звичайний розчин мила з водою. Так ви можете зволожити гумку та видалити з неї усі неприємні забруднення.

Зважайте, що після того, як ви виявили проблему у роботі холодильника, ігнорувати її не слід. Невеликий дефект гумки може спричинити збій у роботі всієї холодильної установки, а ремонт буде не таким прости, як здається спершу.

Ось кілька інших способів відновити гумку: