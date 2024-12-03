Корисніші, ніж ви уявляли: 5 способів використати мандаринову шкірку

Хто ж не любить взимку поласувати солодкими мандаринами? І корисна не тільки м'якоть – навіть для шкірки можна знайти чимало застосувань у господарстві.

Шкірка мандарина – це цінна сировина, яка точно стане в пригоді вдома, повідомляє 24 Канал з посиланням на Klioma. І для того, щоб використати її, потрібно спершу правильно ці шкірки заготувати.

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Як використовувати мандаринові шкірки?

Дуже часто шкіркам можна знайти застосування і в домі, і у саду. Але для цього потрібно спершу їх висушити. Перший спосіб простий – просто викладіть їх на серветку, аби з них зникла вся волога. Після цього вже можна буде їх використовувати. Другий спосіб трохи складніший – потрібно спершу покласти їх у морозилку, але попередньо провести кілька маніпуляцій: вимийте їх, витріть та просушіть, а тоді покладіть у пакет.

Деякі люди додають сушені шкірки у чаї чи навіть намагаються лікувати ними нежить завдяки паровій лазні з додаванням шкірки. Втім, ось кілька інших застосувань.

Косметика для шкіри

З мандаринових шкірок можна приготувати чимало різних засобів:

Тонувальний засіб . Залийте шкірки водою, дайте настоятися приблизно добу, і тоді можна використовувати засіб для вмивання.

. Залийте шкірки водою, дайте настоятися приблизно добу, і тоді можна використовувати засіб для вмивання. Мандариновий скраб. У подрібнений порошок зі шкірок потрібно додати зовсім трохи води, і тоді використовувати засіб для скрабування.

Зупиніть комах на городі

Влітку та навесні засіб буде просто незамінним. Якщо ви назбираєте шкірок за зиму, зможете потім засипати їх у ґрунт по периметру ділянки. Після цього не тільки комахи забудуть дорогу у ваш сад, але й деякі тварини-шкідники припинять турбувати.

А ось якщо ви розкладете шкірки у шафах, зможете прогнати звідти міль.



Шкірки мандаринів можуть відганяти комах / Фото Pexels

Ліки для рослин

Якщо у вас сохнуть рослини вдома чи в садку, тоді з цією проблемою можна розібратися за лічені тижні. Просто зробіть настоянку з мандаринових шкірок та поливайте нею рослини. Або ж ви можете просто закопати у ґрунт залишки мандаринів.

Східні солодощі

Ви можете самостійно виготовити зацукровані шматочки шкірки, або ж цукати. Рецепт дуже простий, і з ним впораються навіть новачки у кулінарії.

Візьміть пів кілограма шкірок, 400 грамів цукру та 150 мілілітрів води. Змішайте воду та цукор і доведіть до кипіння, а тоді додайте у сироп шкірки. На повільному вогні тримайте до випаровування рідини. Після цього дістаньте шкірки та просушіть їх у духовці за температури 50 – 60 градусів до повного висихання.