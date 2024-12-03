Якщо ви хочете притягувати до свого життя тільки позитивну енергетику, потрібно уважно ставитися до всього, що ви фотографуєте, повідомляє 24 Канал. Деякі фото можуть принести невдачу та лихо.
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Люди, які сплять
Якщо ви фотографуєте людину, коли вона спить, ви можете випадково їй нашкодити. Езотерики вірять, що такі знімки можуть спричинити навіть проблеми зі здоров'ям. І особливо стосується ця заборона маленьких дітей.
Відображення у дзеркалі
Фотографії дзеркала можуть стати потужним магнітом різних конфліктів та сварок, а також численних непорозумінь. Шкоди не завдадуть такі знімки тільки тоді, коли вони зберігаються винятково у цифровому вигляді – наприклад, у вас на смартфоні. А ось роздруковувати та вішати на стіни такі фотографії точно не варто.
Занедбані будинки та руїни
Фотографії з такими об'єктами мають дуже потужну негативну енергетику. Біля таких будівель точно не варто робити фотографії, інакше ви можете накликати на себе дуже багато неприємностей.
Старі будинки ремонтувати не варто / Фото Pexels
Фотосесії перед весіллям
Езотерики також вірять у те, що перед одруженням робити фотографії не варто, адже так можна злякати сімейне щастя. Окрім того, у день весілля нареченим не варто дарувати одне одному фотографії – це начебто може призвести до розставання.
Портрети померлих
Не варто вішати на стіни також портрети покійних родичів. Такі фотографії начебто мають "мертву" енергетику. У домі, де висять такі фото, можуть надто часто виникати проблеми та неприємності.