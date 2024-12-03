Если вы хотите притягивать в свою жизнь только положительную энергетику, нужно внимательно относиться ко всему, что вы фотографируете, сообщает 24 Канал. Некоторые фото могут принести неудачу и беду.

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Люди, которые спят

Если вы фотографируете человека, когда он спит, вы можете случайно ему навредить. Эзотерики верят, что такие снимки могут повлечь даже проблемы со здоровьем. И особенно касается этот запрет маленьких детей.

Отражение в зеркале

Фотографии зеркала могут стать мощным магнитом различных конфликтов и ссор, а также многочисленных недоразумений. Вреда не нанесут такие снимки только тогда, когда они хранятся исключительно в цифровом виде – например, у вас на смартфоне. А вот распечатывать и вешать на стены такие фотографии точно не стоит.

Заброшенные дома и руины

Фотографии с такими объектами имеют очень мощную негативную энергетику. Возле таких зданий точно не стоит делать фотографии, иначе вы можете навлечь на себя очень много неприятностей.



Старые дома ремонтировать не стоит / Фото Pexels

Фотосессии перед свадьбой

Эзотерики также верят в то, что перед бракосочетанием делать фотографии не стоит, ведь так можно спугнуть семейное счастье. Кроме того, в день свадьбы женихам не стоит дарить друг другу фотографии – это якобы может привести к расставанию.

Портреты умерших

Не стоит вешать на стены также портреты покойных родственников. Такие фотографии как будто имеют "мертвую" энергетику. В доме, где висят такие фото, могут слишком часто возникать проблемы и неприятности.