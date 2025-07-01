Существует 5 мелочей, сделав которые утром, вы можете существенно поднять себе настроение и обеспечить позитив на целый день, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

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Обратите внимание на свои часы с самого утра – и еще до семи сделайте несколько вещей, которые поднимут вам настроение. Об этом простом трюке рассказала психолог Сильвия Северино, и она убеждена, что вся эта утренняя рутина займет не более, чем 5 минут.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, почему нельзя спать с открытыми окнами – ответ точно удивит многих.

Просыпайтесь с целью

Еще перед тем, как подняться с кровати, подумайте о своих целях и то, чего вы хотите достичь в этот день. И прежде всего будьте благодарны за новый день, поставьте себе на него план.

Двигайтесь, даже если это всего несколько минут

В течение всей ночи ваше тело находилось в состоянии покоя, поэтому ему нужно дать сигнал к пробуждению и "активации" – и сделать это проще всего движением. Вы можете выйти на улицу, или даже просто немного походить по квартире.

Прежде всего увлажните организм

Для того, чтобы проснуться как следует, вашему организму нужно вода. Некоторые люди добавляют к своей воде лимон или огурец, другие пьют саму только воду – но в любом случае это помогает запустить метаболизм и проснуться внутри.



Утром нужно выпить воды / Фото Pexels

Не используйте мобильный телефон утром

Если первое, к чему вы тянетесь утром – это телефон, чтобы проверить свои социальные сети, тогда телефон будет контролировать ваше настроение и мысли на день. Начните день с себя перед тем, как потреблять новости из внешнего мира.

Посвятите несколько минут своему уму

Найдите минутку для того, чтобы визуализировать то, что вам нужно сделать за день. Также вы можете быстро помедитировать или уделить время положительным мыслям.