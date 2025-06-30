Во время грозы место возле водоема считается одним из самых опасных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую службу спасения. Поэтому если гроза застала вас во время купания в реке или озере, нужно знать, что делать, чтобы не пострадать.
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Можно ли плавать во время грозы?
Короткий ответ на этот вопрос – нет. Заходить в воду во время грозы может быть опасно, поэтому лучше отложить заплыв до завершения непогоды. Но что делать, если вы уже в воде, когда начало сверкать?
В таком случае нужно немедленно плыть к берегу. Но делайте это медленно и спокойно, не вымахивая руками и ногами. Если вы плаваете на лодке или катамаране, плывите к ближайшему берегу, стараясь пригнуться как можно ниже ко дну плавательного средства.
Во время грозы плавать опасно / Фото Pexels
Что еще нельзя делать во время грозы?
Вспышки молнии и гром могут быть романтическими, если вы сидите дома. Но если вы оказались в непогоду на природе, нужно запомнить несколько важных правил, чтобы обезопасить себя.
- Не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные. Наиболее опасные деревья – это дуб и тополь. А вот в иву и клен молнии попадают редко. Наиболее безопасными будут невысокие заросли и кусты. Кстати, ранее мы уже рассказывали, какие деревья нельзя сажать возле дома, ведь они притягивают молнию.
- На открытом пространстве найдите яму или траншею и спрячьтесь там. Впрочем, ложиться нельзя – старайтесь иметь как можно меньше точек соприкосновения с землей, ведь так только увеличите площадь поражения разрядом. Лучше сядьте, слегка нагнув голову, чтобы она была не выше предметов рядом.
- Не прячьтесь в домах, небольших сооружениях, палатках и домах, а также не бегите.
- Если вас несколько – не скапливайтесь, а прячьтесь в одиночку. Разряд перебегает через контакт человеческих тел, поэтому это может быть опасно.
- Не звоните по телефону. Если очень нужно это сделать – старайтесь завершить звонок как можно быстрее, а звоните сразу же после очередного грозового разряда.
- Если вы на открытом месте и чувствуете, что волосы становятся дыбом, кожей проходит легкое покалывание, или же слышите странный звук вибрации – это значит, что вот-вот ударит молния. У вас есть 3 – 4 секунды до удара, поэтому немедленно пригнитесь вперед, положив руки на колени, а не на землю. Ноги сведите вместе, пятки прижмите друг к другу.