Во время грозы место возле водоема считается одним из самых опасных, сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую службу спасения. Поэтому если гроза застала вас во время купания в реке или озере, нужно знать, что делать, чтобы не пострадать.

Интересно Будут пахнуть свежестью: идеальный способ стирки штор

Можно ли плавать во время грозы?

Короткий ответ на этот вопрос – нет. Заходить в воду во время грозы может быть опасно, поэтому лучше отложить заплыв до завершения непогоды. Но что делать, если вы уже в воде, когда начало сверкать?

В таком случае нужно немедленно плыть к берегу. Но делайте это медленно и спокойно, не вымахивая руками и ногами. Если вы плаваете на лодке или катамаране, плывите к ближайшему берегу, стараясь пригнуться как можно ниже ко дну плавательного средства.



Во время грозы плавать опасно / Фото Pexels

Что еще нельзя делать во время грозы?

Вспышки молнии и гром могут быть романтическими, если вы сидите дома. Но если вы оказались в непогоду на природе, нужно запомнить несколько важных правил, чтобы обезопасить себя.