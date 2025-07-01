Існує 5 дрібничок, зробивши які вранці, ви можете суттєво підняти собі настрій та забезпечити позитив на цілий день, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

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Зверніть увагу на свій годинник з самого ранку – і ще до сьомої зробіть кілька речей, які піднімуть вам настрій. Про цей простий трюк розповіла психологиня Сильвія Северіно, і вона переконана, що вся ця ранкова рутина займе не більше, ніж 5 хвилин.

До речі, раніше ми розповідали про те, чому не можна спати з відкритими вікнами – відповідь точно здивує багатьох.

Прокидайтеся з метою

Ще перед тим, як піднятися з ліжка, подумайте про свої цілі та те, чого ви хочете досягти цього дня. І передусім будьте вдячні за новий день, поставте собі на нього план.

Рухайтеся, навіть якщо це лише кілька хвилин

Протягом усієї ночі ваше тіло перебувало у стані спокою, тож йому потрібно дати сигнал до прокидання та "активації" – і зробити це найпростіше рухом. Ви можете вийти на вулицю, або ж навіть просто трохи походити квартирою.

Перш за все зволожте організм

Для того, аби прокинутися як слід, вашому організму потрібно вода. Деякі люди додають до своєї води лимон чи огірок, інші п'ють саму тільки воду – але в будь-якому випадку це допомагає запустити метаболізм та прокинутися всередині.



Вранці потрібно випити води / Фото Pexels

Не використовуйте мобільний телефон вранці

Якщо перше, до чого ви тягнетеся вранці – це телефон, аби перевірити свої соціальні мережі, тоді телефон контролюватиме ваш настрій та думки на день. Почніть день з себе перед тим, як споживати новини з зовнішнього світу.

Присвятіть кілька хвилин своєму розуму

Знайдіть хвилинку для того, аби візуалізувати те, що вам потрібно зробити за день. Також ви можете швидко помедитувати чи приділити час позитивним думкам.