Що робити з вербою після освячення: знають далеко не всі

Напередодні Великодня чи не в кожній оселі з'являються освячені гілочки верби. Та далеко не всі знають, як їх правильно зберігати та скільки часу вони мають залишатися у домі.

Вербна неділя – це час для освячення верби. Та що з нею робити після цього, і як правильно зберігати вдома, знають не всі, повідомляє 24 Канал. А якщо правильно це зробити, верба може стати потужним оберегом дому.

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Що робити з освяченою вербою?

Освячені гілки ставлять біля ікон та зберігають у домі протягом цілого року. А ось після цього їх потрібно або спалити, або ж пустити за течією у водоймі. Головне – нізащо не викидайте торішню вербу до смітника.

А ось у Чистий четвер з освяченої верби можна приготувати відвар – для цього гілочку опускають в окріп та кип'ятять кілька хвилин. Після цього залиште трохи, аби настій охолонув. Після усіх домашніх страв потрібно вмитися цим відваром, або ж навіть сполоснути ним усе тіло. Раніше вірили, що така процедура може принести здоров'я та сили на цілий рік.

До речі, раніше ми розповідали, які важливі справи потрібно встигнути виконати до Великодня.

Вербні гілки використовують і під час приготування святкових страв. Можна користуватися нею, коли випікаєте м'ясо, і як прикрасу до великодньої паски. Повір'я стверджують, що гілка верби може допомагати також бездітним родинам. Для того, аби вона подіяла, господині дому потрібно було з'їсти 10 бруньок з верби.



Освячену вербу потрібно зберігати правильно / Фото Pexels

Або ж можна просто залишити пучок верби біля ікон – у такому випадку він буде оберігати дім цілий рік та не пропускатиме у нього людей з поганими намірами. Для того, щоб ефект був навіть кращим, можна додати до верби ще кілька рослин: сухоцвіти, гілки бавовни, лавр, безсмертники, лаванда, кермек.