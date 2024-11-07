В горщиках з кімнатними квітами з'явилася пліснява: ось простий спосіб її позбутися
Іноді причиною появи білого нальоту на землі в горщиках є просто жорстка вода в крані. Втім, в деяких випадках проблема значно серйозніша.
Білий наліт на землі в горщиках – це справді неприємне явище, і стикався з ним, певно, кожний квітникар, повідомляє 24 Канал. Він може не тільки псувати вигляд вазона, але й сигналізувати про проблеми із рослиною.
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Чому з'являється білий наліт в горщиках
Наліт може бути кількох типів. І якщо ви торкнулися його рукою, а він жорсткий, вапняний, значить, можуть бути такі причини його появи:
- Полив жорсткою водою. Якщо ви поливаєте рослину надто сильно, волога починає швидше випаровуватися, і на поверхні горщика залишаються солі та мінерали. А якщо поливу недостатньо, то водою просочується тільки верхній шар землі, а це також призводить до появи білої плівки.
- Сухе повітря. Якщо у приміщенні надто сухо, то ґрунт буде пересихати значно швидше, і це призведе до того, що солі не будуть виводитися, а залишатимуться на землі.
- Надлишок добрив. Іноді дуже велика кількість добрив може призвести до того, що рослина не встигає поглинати всі поживні елементи. Через це вони залишаються на поверхні.
- Надто великий горщик. Якщо вазон невідповідного розміру, це також призводить до того, що надлишки поживних речовин просто зберігаються на поверхні ґрунту у вигляді солей.
Для того, щоб позбутися такого ураження білим нальотом, потрібно зняти з горщика шар ураженого ґрунту, ретельно протерти стінки та заповнити новою землею.
Але є й інший тип білого нальоту у горщику, значно небезпечніший – пліснява. Якщо вам здається, що земля пухнаста та волога, це значить, що вона заражена патогенними грибами.
З пліснявою жартувати не можна, і вона потребує негайної боротьби! Хороша новина полягає в тому, що позбутися її можна за допомогою підручних засобів і без токсичної хімії.
Пліснява в горщиках небезпечна / Фото Pexels
Протигрибковою присипкою, наприклад, може стати звичайний коричневий порошок, що можна знайти у супермаркеті – кориця. Для початку потрібно прибрати наліт з поверхні субстрату. Можете присипати рослину свіжим ґрунтом та внести добрива. Після цього потрібно посипати землю корицею. Ще краще буде, якщо ви змішаєте її з верхнім шаром ґрунту.
Втім, якщо плісняви в горщику і справді багато, краще повністю пересадити рослину, аби врятувати її від згубного впливу.