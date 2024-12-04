Ваша білизна буде пахнути свіжістю весь час: неймовірно простий лайфхак

Мало які аромати можуть зрівнятися із запахом свіжої білизни. Втім, іноді трапляється так, що навіть відразу ж після прання одяг пахне не дуже добре – пліснявою, або ж взагалі не має запаху.

Якщо ви хочете отримати цей незрівнянний аромат щойно випраного одягу на усіх своїх речах, ви можете спробувати кілька надзвичайно простих способів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Martha Stewart.

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Почистьте пральну машину

Причиною відсутності приємного запаху може бути забруднення у пральній машині. Якщо це так, все, що вам потрібно зробити – це почистити її. Спершу завжди перевіряйте інструкції з чищення у посібнику до техніки.

Зазвичай експерти рекомендують чистити пральну машинку принаймні раз на місяць або ж кожні 30 циклів прання, аби запобігти накопиченню бруду та мийного засобу у барабані та фільтрах.

Періть речі невеликими порціями

Звісно, більшість людей чекають, поки не набереться повний кошик білизни перед тим, як кидати її у прання. Але ніколи не можна класти в машинку більше одягу, ніж вона може витримати.

Завжди залишайте трохи вільного місця у барабані. Або ж розділяйте свій одяг на кілька партій замість одної величезної охапки. Так ви точно досягнете кращого запаху білизни.



У пральній машині потрібно залишати місце / Фото Pexels

Не залишайте мокрий одяг в барабані

Одна й найбільш поширених помилок, які призводять до того, що одяг неприємно пахне – це те, що люди забувають виймати його відразу ж після того, як закінчиться цикл прання. Для появи запаху зазвичай потрібно кілька годин, але зволікати точно не варто – відразу ж вивішуйте одяг для просушування.

Використовуйте кондиціонер для білизни

Цей продукт – це чудовий спосіб покращити запах щойно випраного одягу. Інгредієнти пом’якшувачів наносяться на волокна тканини, і це допомагає боротися зі складками, зменшує статику та надає білизні м’якість і свіжий аромат.