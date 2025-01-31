Дрова горітимуть вдвічі довше: їх потрібно тільки правильно вкласти

В приватних будинках дрова все ще залишаються основним способом опалення, і на них, звісно ж, хочеться заощадити. І зробити це можливо – навіть простіше, ніж ви думали.

Дрова в печі можуть горіти набагато довше, ніж ви звикли – і вплинути на це може тільки спосіб їхнього укладання, повідомляє 24 Канал. Тож перед тим, як розпалювати пічку наступного разу, спробуйте скористатися цими кількома порадами.

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Що робити, щоб дрова горіли довго

Ось основний секрет укладання дров у пічку: найбільші поліна завжди потрібно класти знизу. Складайте їх близько, але зі щілинами, аби до них міг надходити кисень. Зверху так само потрібно класти менші поліна. А ось тріски складайте нагору – так ви утворите таку собі піраміду з дров. Після цього її потрібно розпалити згори, а не знизу, використавши для цього папір.

Спершу загоряться дрібні тріски, а вже потім вогонь перейде на середні та нижні, великі дрова, а сам процес горіння суттєво розтягнеться в часі. Один оберемок дров за такого способу може горіти в печі від 3 до 5 годин.



Правильне складання дров важливе / Фото Pexels

Також ви можете регулювати горіння за допомогою заслінки: якщо тяга буде сильною, тоді дрова в грубці згорять швидше. Тож щойно піч розтопилася, починайте поступово засувати заслінку, аби зменшити надходження кисню. Так ви сповільните швидкість горіння.

А ось що робити, якщо дрова надто швидко горять у котлі:

перший ярус дров кладіть як зазвичай, на дно топки;

наступний ярус кладіть зі зрушенням у 5 сантиметрів вправо чи вліво;

далі зверху викладіть третій та четвертий ярус.

Під утвореним виступом потрібно розпалити тріски чи папір. Так дрова загоряться не повністю, а поступово, і горітимуть від краю з виступом до протилежного.

Які дрова обрати для пічки?

І, звісно ж, на час горіння впливає не тільки спосіб, у який ви викладаєте дрова, але й те, яку деревину для них ви обираєте. Запам'ятайте, що щільні дрова віддають більше тепла та залишають більше вугілля, що повільно тліє, забезпечуючи додаткове тепло. А ось м'які породи швидше розпадаються на вугілля та швидше згорають.

Тож краще обирати ясен, сливу, самшит та акацію – вони будуть горіти набагато довше, ніж верба, осика, сосна, липа чи тополя.

Також дрова потрібно підготувати завчасно – бажано за кілька днів до розпалювання занести їх в дім, аби підвищити температуру полін. Так вони будуть витрачати менше тепла на те, аби прогрітися, і більше – на те, аби нагріти кімнату.