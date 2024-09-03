Гортензії будуть цвісти пишніше і довше: потрібно виконати 20-секундне завдання

Гортензії – це неймовірні квіти, які ростуть у багатьох дачників на клумбі, і, звісно ж, ви хочете насолоджуватися їхнім цвітінням якомога довше. На щастя, це можна легко влаштувати.

Догляд гортензіям потрібний – як і будь-яким іншим рослинам, що ростуть у вас на клумбі. Втім, він стане надзвичайно простим, щойно ви зрозумієте, що є всього одна річ, яка може забезпечити їхнє покращене цвітіння.

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Що робити, щоб гортензії краще цвіли

Зазвичай гортензії висаджують в саду саме через їхні ефектні квіткові головки, які можуть мати різні кольори та тішать садівників від весни до самої осені. І один зі способів забезпечити якомога довше цвітіння цих квітів – це видаляти відмерлі квіткові головки.

Якщо ви будете вчасно позбуватися від зів'ялих суцвіть, це заохотить кущі витрачати свою енергію не на виробництво насіння, а на прискорення росту коренів, здоров'я листя та викидання нових квітів.

Втім, якщо ви побоюєтеся, що обрізанням можете пошкодити гортензію, ми маємо кілька порад щодо того, як це правильно робити. Перш за все, вам знадобиться пара садових рукавичок, секатор та контейнер для квітів, що відцвіли.



Гортензії потребують вчасного обрізання / Фото Pexels

Почати потрібно з того, щоб переконатися, що секатор чистий. Бажано протерти його тканиною, що змочена у спирті: так ви зможете запобігти будь-якому потенційному поширенню хвороб через кущ. Тримайте свою тканину у межах досяжності, аби між надрізами продовжувати очищати леза.

І обрізання гортензії також залежить від її сорту. Наприклад, якщо це рослина з круглими квітковими головками, ви можете залишити їх на рослині аж до весни і обрізати після останнього морозу. Та якщо це мереживна гортензія, що має більш пласкі головки, їх можна обрізати відразу ж після того, як вони почнуть в'янути.