Щоб шкаралупа легко чистилася перед варінням у воду треба додати сіль чи соду. Якщо про сіль чули всі, то от сода може видатися чимось несподіваним.

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До прикладу, сіль допомагає створити лужне середовище, яке впливає на внутрішню поверхню шкаралупи. Вона стає менш щільною, тож легко піддається видаленню. Просто перед варінням вкиньте кілька щіпок солі. Цього буде достатньою.

Звичайна харчова сода може стати альтернативою. У воду треба додати 1 чайну ложку соди. Вона також робить шкаралупу крихкою та полегшує процес очищення яєць.



Названо прості способи очищення яєць від шкаралупи / Фото Pexels

Як легко чистити яйця після варіння

Окрім солі та соди існує ще кілька способів, які пришвидшать варіння яєць. Поставте їх у каструлю з холодною водою та залишіть на 10 хвилин. Вже після цього додайте сіль й поставте на вогонь. Доведіть до кипіння, тоді скрутіть вогонь та варіть яйця ще 5 хвилин.

Після того, як яйця зваряться, їх треба занурити у холодну воду та додати столову ложку оцту. Він допомагає послабити зв’язок між білком та шкаралупою, а це полегшить очищення.

Якщо вам потрібно, щоб яйця були ідеальними на святковому столі або ж вам просто хочеться, щоб шкаралупа рівномірно знімалася, можна використати кілька способів.

Використовуйте старі яйця

Свіжі яйця завжди важче піддаються очищенню, тому краще обирати ті, які лежать в холодильнику довше.

Контраст температур

Одразу після варіння занурте яйця в крижану воду. Такий контраст допоможе шкаралупі легше відокремитися від білка.