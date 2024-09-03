Чтобы скорлупа легко чистилась перед варкой в воду надо добавить соль или соду. Если о соли слышали все, то вот сода может показаться чем-то неожиданным.

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К примеру, соль помогает создать щелочную среду, которая влияет на внутреннюю поверхность скорлупы. Она становится менее плотной, поэтому легко поддается удалению. Просто перед варкой бросьте несколько щепоток соли. Этого будет достаточной.

Обычная пищевая сода может стать альтернативой. В воду надо добавить 1 чайную ложку соды. Она также делает скорлупу хрупкой и облегчает процесс очистки яиц.



Названы простые способы очистки яиц от скорлупы / Фото Pexels

Как легко чистить яйца после варки

Кроме соли и соды существует еще несколько способов, которые ускорят варку яиц. Поставьте их в кастрюлю с холодной водой и оставьте на 10 минут. Уже после этого добавьте соль и поставьте на огонь. Доведите до кипения, тогда скрутите огонь и варите яйца еще 5 минут.

После того, как яйца сварятся, их надо погрузить в холодную воду и добавить столовую ложку уксуса. Он помогает ослабить связь между белком и скорлупой, а это облегчит очистку.

Если вам нужно, чтобы яйца были идеальными на праздничном столе или же вам просто хочется, чтобы скорлупа равномерно снималась, можно использовать несколько способов.

Используйте старые яйца

Свежие яйца всегда труднее поддаются очистке, поэтому лучше выбирать те, которые лежат в холодильнике дольше.

Контраст температур

Сразу после варки окуните яйца в ледяную воду. Такой контраст поможет скорлупе легче отделиться от белка.