Оказывается, не все продукты будут одинаково полезными для вас после тренировки. Некоторые питательные вещества становятся особенно нужными после занятий спортом, и диетолог Максин Йенг из The Wellness Whisk рассказала, какие продукты есть будет лучше всего.

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Шоколадное молоко

Да, вы будете удивлены, но шоколадное молоко действительно считается одним из лучших напитков после тренировки – и совсем недаром. В нем вы можете найти отличное сочетание углеводов и белков. Кроме того, оно содержит жир, воду и электролиты, а это делает напиток комплексным и полезным для восстановления.

Кроме того, исследования показали, что употребление шоколадного молока после тренировок дает такие же, или даже лучшие результаты, чем плацебо или другие восстановительные напитки. Безлактозное шоколадное молоко также будет работать, хотя его питательные свойства и будут несколько измененными.

Зеленые смузи

Смузи – это уже практически классика после тренировок. Это очень удобный способ получить немало питательных веществ всего из одного напитка. В него можно добавить и любой йогурт, белковый порошок, ореховое масло, семена – все это принесет вашему организму немало пользы.

Йогурт, фрукты и гранола

Хрустящая гранола вместе с фруктами и йогуртом может не только освежить и стать сытной закуской после возвращения из спортзала или пробежки, она также обеспечивает вашему организму немало полезных питательных веществ, что нужны для восстановления: сложные углеводы, белки, жиры, растительные соединения и электролиты.

А йогурты на основе молочных продуктов или альтернативные работают практически одинаково.



Йогурт полезен после тренировки / Фото Pexels

Тост с авокадо

Сложные углеводы и растительные соединения, что вы найдете в авокадо и хлебе, делают это сочетание просто невероятным перекусом после тренировки. Кроме того, в авокадо можно найти также электролиты и здоровое содержание жира, который поможет почувствовать сытость после спорта.

Вы можете добавить на тост яйцо или другие ингредиенты, чтобы сделать из него полноценный белковый прием пищи.

Фруктовый салат с творогом

Если вы не хотите есть много после тренировки, тогда то, что вам нужно – это здоровая фруктовая закуска. Это также хорошее средство зарядиться энергией. Во фруктах и сыре вы найдете и белки, и жиры, и углеводы, и необходимые электролиты.