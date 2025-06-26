Ответ на этот вопрос дали в Национальной метеорологической службе США, передает 24 Канал.

Смотрите также Зачем втыкать иглу над дверью: суть приметы точно удивит

Чем опасна гроза для пользователей телефонов

Эксперты предупреждают: во время грозы действительно есть риск пользования проводными телефонами, особенно в помещениях. Молния может ударить в электрическую или телефонную линию, и ток передастся через кабель прямо к устройству. Известны случаи поражения людей молнией именно через стационарный телефон.

Однако мобильные телефоны считаются относительно безопасными, если вы:

находитесь в помещении с хорошей изоляцией;

не подключаете телефон к зарядке во время разговора;

избегаете пребывания возле металлических конструкций, водопровода или окон.



Можно ли говорить по телефону во время грозы / Фото Unsplash

А вот на улице ситуация другая

Говорить по телефону под открытым небом во время грозы не рекомендуется. И хотя само устройство не привлекает молнию, человек, который стоит на открытом пространстве, особенно с телефоном возле головы, может стать естественным "громоотводом".

Интересно! Ранее мы писали о деревьях, которые притягивают молнию. Говорится о дубе, тополе и сосне, ведь они могут быть опасными во время грозы.

Итак, мобильным телефоном можно пользоваться во время грозы, но только при условии соблюдения правил безопасности. Лучший вариант – переждать непогоду в безопасном месте, с минимальным использованием электроники.