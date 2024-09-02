Виявляється, не всі продукти будуть однаково корисними для вас після тренування. Деякі поживні речовини стають особливо потрібними після занять спортом, і дієтологиня Максін Єнг з The Wellness Whisk розповіла, які продукти їсти буде найкраще.

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Шоколадне молоко

Так, ви будете здивовані, та шоколадне молоко й справді вважається одним з найкращих напоїв після тренування – і зовсім недарма. В ньому ви можете знайти чудове поєднання вуглеводів та білків. Окрім того, воно містить жир, воду та електроліти, а це робить напій комплексним і корисним для відновлення.

Окрім того, дослідження показали, що вживання шоколадного молока після тренувань дає такі ж, або навіть кращі результати, ніж плацебо чи інші відновлювальні напої. Безлактозне шоколадне молоко також працюватиме, хоча його поживні властивості і будуть дещо зміненими.

Зелені смузі

Смузі – це вже практично класика після тренувань. Це дуже зручний спосіб отримати чимало поживних речовин всього з одного напою. В нього можна додати і будь-який йогурт, білковий порошок, горіхове масло, насіння – все це принесе вашому організму чимало користі.

Йогурт, фрукти та гранола

Хрустка гранола разом із фруктами та йогуртом може не тільки освіжити та стати ситною закускою після повернення зі спортзалу чи пробіжки .Вона також забезпечує вашому організму чимало корисних поживних речовин, що потрібні для відновлення: складні вуглеводи, білки, жири, рослинні сполуки та електроліти.

А йогурти на основі молочних продуктів чи альтернативні працюють практично однаково.



Йогурт корисний після тренування / Фото Pexels

Тост з авокадо

Складні вуглеводи та рослинні сполуки, що ви знайдете у авокадо та хлібі, роблять це поєднання просто неймовірним перекусом після тренування. Окрім того, у авокадо можна знайти також електроліти та здоровий вміст жиру, який допоможе відчути ситість після спорту.

Ви можете додати на тост яйце чи інші інгредієнти, аби зробити з нього повноцінний білковий прийом їжі.

Фруктовий салат з сиром

Якщо ви не хочете їсти багато після тренування, тоді те, що вам потрібно – це здорова фруктова закуска. Це також хороший засіб зарядитися енергією. У фруктах та сирі ви знайдете і білки, і жири, і вуглеводи, і необхідні електроліти.