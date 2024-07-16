Картопля до сковорідки прилипати більше не буде: що для цього треба зробити

Смажена картопля є популярною стравою багатьох. Вона вимагає мінімум часу для приготування, однак часто стається дещо неприємний момент – картопля починає сильно прилипати до сковорідки. Що робити в такому випадку – читайте далі.

Перед тим, як відправити нарізану сиру картоплю на сковорідку – посипте поверхню дрібкою солі. Вона допоможе уникнути потріскування, яке часто буває під час нагрівання пательні, а також забере зайву вологу, від чого смажена картопля вийде хрумкою та смачною.

Зверніть увагу Ви точно робите цю помилку: як правильно готувати на сковорідці

Що робити, щоб картопля не прилипала до сковорідки

Для того, щоб шматочки картоплі повністю не прилипнули до сковорідки використовуйте пательню з товстим дном. Щоб картопля не прилипала на соняшниковій олії, спочатку добре розігрійте сковорідку, і аж тоді відправляйте картоплю смажитися.

Господині кажуть, що не треба часто перемішувати картоплю, бо вона почне розвалюватися й прилипати. Оптимально це робити кожних 5 хвилин.

Не всі це знають, але перед приготуванням зелені ділянки картоплі треба відрізати, якщо такі будуть на овочах. У них є соланін, який є небезпечною отрутою.



Зелені ділянки картоплі треба відрізати / Фото Pexels

Перед смаженням картоплю треба ретельно промити, щоб видалити зайвий крохмаль, бо саме він не дає хрусткої скоринки. Для того, щоб картопля не прилипала, на сковороду не варто ставити мокрі шматочки.

Смажена картопля буде прилипати, якщо олію на сковорідці добре не розігріти, тому свідкуйте за тим, аби пательня була добре прогріта.