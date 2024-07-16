Картофель к сковородке прилипать больше не будет: что для этого надо сделать

Жареный картофель является популярным блюдом многих. Оно требует минимум времени для приготовления, однако часто происходит несколько неприятный момент - картофель начинает сильно прилипать к сковородке. Что делать в таком случае – читайте далее.

Перед тем, как отправить нарезанный сырой картофель на сковородку – посыпьте поверхность щепоткой соли. Она поможет избежать потрескивания, которое часто бывает при нагревании сковороды, а также заберет лишнюю влагу, от чего жареная картошка получится хрустящей и вкусной.

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Что делать, чтобы картофель не прилипал к сковородке

Для того, чтобы кусочки картофеля полностью не прилипли к сковородке используйте сковороду с толстым дном. Чтобы картофель не прилипал на подсолнечном масле, сначала хорошо разогрейте сковородку, и только тогда отправляйте картофель жариться.

Хозяйки говорят, что не надо часто перемешивать картофель, потому что он начнет разваливаться и прилипать. Оптимально это делать каждые 5 минут.

Не все это знают, но перед приготовлением зеленые участки картофеля надо отрезать, если такие будут на овощах. В них находится соланин, который является опасным ядом.



Зеленые участки картофеля надо отрезать / Фото Pexels

Перед жаркой картофель надо тщательно промыть, чтобы удалить лишний крахмал, потому что именно он не дает хрустящей корочки. Для того, чтобы картофель не прилипал, на сковороду не стоит ставить мокрые кусочки.

Жареный картофель будет прилипать, если масло на сковороде хорошо не разогреть, поэтому следите за тем, чтобы сковорода была хорошо прогрета.