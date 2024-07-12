Часто ли вы используете крышку к сковородке во время приготовления? Или, возможно, забываете о ней и жарите овощи и мясо просто так? Что ж, это может стать ошибкой, которая существенно снизит питательную ценность ваших продуктов.

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Как правильно готовить на сковородке

Оказывается, каждый раз, когда вы забываете использовать крышку к сковородке, ваши блюда получаются не такими питательными. Зато использование крышки может не только сэкономить ваше время, но и сохранить полезные вещества, которые содержатся в продуктах, что вы готовите.



Сковородку нужно использовать с крышкой / Фото Pexels

Поэтому пренебрегать крышкой не стоит, ведь она не менее полезна на вашей кухне, чем сама сковородка. Происходит потеря питательных веществ из-за того, что пища достаточно долго контактирует с воздухом, зато когда крышка на сковороде есть, этот контакт с кислородом значительно сокращается. И несмотря на то, что зеленые овощи и листья могут изменить цвет во время приготовления под крышкой. это все еще минимизирует потерю питательных веществ.

Выполненные домашние дела означают одно – время переходить к отдыху и восстановлению сил с любимым кофе. А чтобы процесс его приготовления не спровоцировал еще один цикл уборки, советуем обратить внимание на Gemini в дрипах. В каждом бумажном пакетике содержится порция молотого кофе. Поэтому все, что нужно для заваривания – любимая чашка и горячая вода.

Какие методы приготовления пищи наиболее здоровые

Специалисты убеждают, что если есть выбор, лучше отдать предпочтение варке под давлением или приготовлению на пару над жаркой, ведь так вы получите немного больше питательных веществ.

И приготовление на пару, несмотря на свою непопулярность, точно является самым полезным способом готовить продукты, ведь так можно повысить уровень антиоксидантов и полифенолов, которые вы потребляете каждый день.