Комахи – це проблема, яка виникає тільки у теплу пору року, і впоратися із нею часто буває непросто. Навіть якщо ви нечасто відчиняєте вікна, комарі й мухи все ще можуть потрапляти всередину. Та Поради 24 зібрали кілька лайфхаків, які допоможуть їх позбутися.

Цікаво Чи можна тримати фікус у спальні: це треба знати всім

Як не допустити у квартиру комарів

Звісно, найпростіший спосіб захистити свою оселю від небажаних комах – це поставити москітні сітки. Та якщо такої можливості немає, ви можете скористатися й альтернативними народними методами.

Один з них – це використання камфорової олії. Після того, як провітрите приміщення, поставте на вогонь сковорідку та добре розжарте її, а потім нанесіть на неї кілька крапель цієї олії. Комарі не переносять цей запах, а він збережеться в кімнатах ще на кілька годин.

Але якщо ви не хочете зайвих запахів у себе вдома, можна вдатися й до іншого способу – рідкого наповнювача від комарів, який використовується електрофумігатором. Зручність полягає у тому, що тоді ви не відчуватимете запаху, а комарі вас не турбуватимуть.



Комарів можна легко позбутися / Фото Pexels

Що робити з мухами

Мухи – не такі неприємні істоти як комарі, але кому подобається, коли вони літають квартирою і дзижчать над вухом. Окрім того, ці комахи небайдужі і до солодкого, й до відходів, які точно знайдуться у будь-якому домі.

Деякі люди радять для відлякування комах додавати до води під час миття підлоги кілька крапель гасу. Але це досить небезпечна затія, тому набагато кращим варіантом буде влаштувати пастки для мух або повішати вдома спеціальні липкі стрічки.

Діють проти комах і різні запахи – наприклад, ви можете використати ефірні олії із запахом лаванди, базиліка, евкаліпта чи м'яти.

Якщо ж є можливість нарвати на вулиці черемху, полин, бузину чи кропиву, ви також можете це зробити та розставити рослини у вазах по дому. Мух будуть відлякувати такі запахи і зрештою вони заберуться з оселі.