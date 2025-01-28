Коти більше не будуть їсти квіти: ось як вберегти домашні вазони

Якщо у вас вдома є кіт чи кішка, ви вже, певно, помітили, що краще тримати кімнатні квіти якомога далі від них – бо ці тварини люблять поласувати листям.

Коти можуть гризти листя ваших кімнатних рослин, або ж навіть викопувати землю з вазонів та гратися з суцвіттями. І це може бути небезпечно не тільки для ваших улюблених рослин, але й для домашнього улюбленця, повідомляє 24 Канал.

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Використайте запахи

Кішки і коти не люблять чимало різноманітних запахів, тож можна використати їх, аби відучити свого улюбленця підходити до вазонів. Спеціальні репеленти можна придбати у ветеринарних магазинах, або ж ви можете виготовити їх вдома самостійно.

Наприклад, ви можете змішати звичайну воду та мило з сильним запахом – цитрусовим чи лавандовим – і обприскати простір біля вазонів. Також у воді можна розчинити і чавлений часник. Але в такому випадку запах може бути надто різким не тільки для улюбленця, але і для вас.

Каміння у вазонах

Якщо ваша кішка полюбляє вигрібати ґрунт з горщиків, ви можете перешкодити копанню, якщо викладете в горщик шар гальки чи важкого каміння. Не варто утрамбовувати його надто щільно, аби вода й далі могла просочуватися у землю.



У вазони з квітами можна покласти каміння / Фото Pexels

Також ви можете використати й інші варіанти: шишки, биту кераміку, мушлі тощо.

Замініть ґрунт

Якщо кішка використала горщик як туалет, землю в ньому необхідно якомога швидше поміняти. Якщо цього не зробити, тоді не сумнівайтеся – тварина неодмінно повернеться туди ще раз. Також радять переставити горщик на місце, до якого улюбленець не дістанеться.

Обклейте підвіконня двостороннім скотчем

Його потрібно не дуже багато – просто кілька смужок по периметру. Кішкам неприємна липка поверхня, і з великою ймовірністю вони просто не стрибатимуть на неї. Або ж ви можете розставити квіти так, аби на підвіконні просто не залишалося місця для застрибування.