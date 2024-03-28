Як зберегти квіти у вазі надовго: є 5 основних секретів

Квіти у вазі – це завжди красиво, але через кілька днів вони починають в’янути просто на очах. Щоб цього не сталося, продовжити їхню свіжість можна завдяки кільком лайфхакам.

Флористка Меріам Гані розповіла 5 найкращих порад щодо того, як зберегти стебла квітів свіжими тривалий час. За її словами, вона перепробувала чимало методів, але не всі вони були успішними, втім їй таки вийшло віднайти кілька способів, які справді допомагають.

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Обрізайте стебла

Коли квіти почнуть втрачати блиск, обрізання стебел може знову їх відновити. Особливо важливо обрізати тюльпани, оскільки вони мають тенденцію в’янути дуже швидко.

Заберіть вазу від сонця

Приберіть квіти з вазою від кошика з фруктами, які дозрівають. Вони виділяють гази етилену, які прискорюють дозрівання квітів. Також захищайте квіти від прямого сонячного світла й джерел тепла – радіаторів чи батарей, які здатні пришвидшити процес в’янення.



Основні поради, які збережуть довше квіти / Фото Pexels

Тримайте їх прохолодними

Низька температура служить природним стримуючим фактором проти в’янення, зберігаючи свіжість квітів. Тому ви можете на ніч ставити квіти у гараж чи на балкон.

Додайте монету

Виявляється, мідна монета здатна зупинити ріст бактерій у воді, тож автоматично продовжить їхнє життя у вазі.

Позбавляйтеся зів’ялих квітів

Якщо у композиції зів’янула квітка, викидайте її якомога швидше. Такі квіти теж виділяють газ етилен, подібно до овочів та фруктів, тож це негативно впливає на всі інші квіти.