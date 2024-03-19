В природі більша частина рослин повинна мати зелений колір. І якщо у вашої розсади стало жовте листя, це значить, що із нею щось не так. Тож вам потрібно розібратися у причинах і врятувати свої сіянці.

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Які є причини виникнення хлорозу

Листя в природі зелене через те, що у ньому є хлорофіл, і він відповідає не тільки за забарвлення, але і за фотосинтез. А коли кількість хлорофілу у листовій масі починає зменшуватися, фотосинтез припиняється чи уповільнюється.

І багатьом садівникам доводилося спостерігати за тим, як це захворювання поширюється по рослині – воно може призвести до того, що листя зів'яне, а рослина може загинути повністю. Це може відбутися через інфекцію чи інші фактори.

Отож, ось основні причини неінфекційного хлорозу:

нестача у ґрунті елементів живлення;

високий рівень лугу у ґрунті;

поганий дренаж землі;

ушкодження кореневої системи рослини під час пікірування чи пересадки.



Важливо не пошкодити корінь під час пересадки / Фото Pexels

Як боротися із хлорозом

Коли хлороз викликаний нестачею живлення у ґрунті, симптоми можуть відрізнятися в залежності від того, якого елемента бракує. Та визначити це можна за зовнішнім виглядом рослини.

Ось приклад паростка огірка. Якщо у ньому жовтіє міжжилковий простір верхнього листя – то це значить, що не вистачає заліза, тож цей елемент потрібно внести у землю у хелатній формі. А ось якщо на молодому листі жовтішають тільки жилки, це ознака нестачі сірки.

Якщо жилки жовтіють на нижньому, а не на верхньому листі – це значить, що у рослини є нестача азоту.

Та іноді листя жовтіє навіть тоді, коли в ґрунті є всі поживні речовини, які потрібні для рослини. Та земля може бути занадто лужною, і тоді розсада не може засвоювати залізо і азот, скільки би ви їх не вносили. Тоді вам потрібно провести кислування ґрунту – полити рослини аід корінь розчином азотної чи ортофосфатної кислоти.

Будьте уважні і щодо перезволоження – якщо ви будете поливати розсаду надто часто, вона також може пожовтіти.