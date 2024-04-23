Макарони більше злипатися не будуть: що треба робити, щоб уникнути проблеми

Господині часто можуть помічати, що макарони сильно злипаються між собою, або ще гірше – прилипають до дна каструлі. Виявляється, якщо дотримуватися кількох правил, то цієї проблеми можна буде уникнути.

Ви можете й не здогадуватися про те, що робите одні й ті ж помилки, тому ваші макарони будуть постійно злипатися. І справа може бути далеко не в сорті макаронних виробів.

Читайте також Паска буде свіжою цілий тиждень: найкращі лайфхаки для господинь

Пропонуємо вам дізнатися кілька основних моментів, які забезпечать вам правильно зварені макарони та позбавлять від прилиплості на каструлі.

Пропорція макаронів, води і солі

На 100 грамів макаронів має бути 1 літр води та 10 грамів солі, яку треба додавати у воду перед тим, як ви вкинете макарони.

Беріть велику каструлю

Не варіть макарони в маленьких каструлях. Найкраще брати більший об’єм. Чим більше простору в ємності, тим більше шансів, що макарони не злипнуться.



Макарони не будуть злипатися, якщо варити їх у великій каструлі / Фото Pexels

Варіть на великому вогні

Виставляйте вогонь на максимум. Воду можна одразу посолити, а тоді накрити кришкою, щоб вона швидше закипіла.

Кидайте лише в кип’яток

Макарони у воду кидайте лише тоді, коли закипить вода. Якщо вода нагрілася недостатньо, тоді макарони злипнуться.

Вчасно подавайте страву

Подавайте страву свіжою та гарячою, тоді вони не злипнуться на тарілці. І не промивайте холодною водою, бо від перепаду температур вони починають злипатися.