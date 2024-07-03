Робіть це, щоб вас не кусали комарі: 5 перевірених порад

Комарі – це проблема, яка не зникає протягом усієї весни та літа, й комахи можуть неабияк надокучати

Укуси комарів не дуже болючі, але нагадують про себе неприємним свербінням ще дні потому, тож краще від них вберегтися, якщо є така можливість.

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Електрофумігатор

Це, певно, найпростіший спосіб вберегтися від комарів, якщо ви маєте справу з ними у приміщенні. Втім, замість цього засобу ви можете скористатися ще кількома іншими: наприклад, на вікнах поставити москітні сітки чи повісити марлю на квартирках.

Рослини-відлякувачі

Ви будете здивовані, та комарі й близько не підлетять до кімнати, в якій росте герань чи навіть звичайні помідори у горщику. А ось під будинком, біля вікон ви можете посадити нагідки, матіолу чи календулу.



Деякі рослини відлякують комарів / Фото Pexels

Ефірні олії

Ось ще кілька запахів, які відлякують комарів: насичені ефірні олії. Ви можете налити кілька крапель на ватні диски та розкласти їх по оселі, щоб комарі й наблизитися не могли до вашої кімнати. Найкраще працюватиме кедрова, анісова та ялівцева олії.

Спреї проти комарів

Звісно, на природі більшість з вищезгаданих способів працюватимуть не надто добре, тож у таких випадках потрібно подбати про спреї. Також ефективний засіб проти комарів – це дим. Вони не люблять його запаху, тож не будуть наближатися до галявини.

Розчин питної соди

Содою потрібно запастися на випадок, якщо комарі вас вже покусали. Найгірше, що ви можете зробити після укусу комара – це розчухати його. Але якщо ви обробите місце укусу розчином соди, він не буде свербіти.