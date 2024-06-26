Задня стінка холодильника вже не буде намерзати: про цей лайфхак знають одиниці

Іноді у квартирі доводиться стикатися з тим, що місця в холодильнику не вистачає – і все через те, що задня стінка холодильника покрилася товстим шаром льоду. Втім, впоратися з проблемою може бути дуже просто.

Рано чи пізно практично усі стикаються із неприємною проблемою з холодильником: на задній стінці намерзає кірка льоду, і це може трапитися у найбільш невідповідний момент. Тож дуже важливо знати, як можна розібратися з цією проблемою.

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Чому в холодильнику намерзає лід

Це часто викликано тим, що спеціально вмонтований у задню панель випарник охолоджує її. Водночас туди притягується водяна пара, яка є у повітрі. І через конденсацію на задній стінці холодильника з'являється шар льоду чи інею.

Перш за все, ви можете поставити до холодильника деякі продукти, які прибирають конденсат – це може допомогти з тим, аби уникнути намерзання холодильника у майбутньому. Одні з найдешевших та найзручніших варіантів – тарілка з рисом, содою чи сіллю. Ці продукти можуть втягувати не лише зайву вологу, але й різні неприємні запахи.



В холодильнику не має бути намерзання / Фото Pexels

Як позбутися льоду в холодильнику

Для того, щоб лід зник, вам знадобиться рушник або ж ганчірка. Її потрібно намочити у гарячій воді та обережно протерти стінки холодильника, на яких ви помітили лід. Через високу температуру він почне плавитися та відшаровуватися. Періодично знову змочуйте тканину в гарячій воді, поки не вдасться повністю очистити холодильник від льоду.

Що робити, щоб холодильник не намерзав

Якщо ви помітили. що задня стінка холодильника постійно обмерзає, і двигун майже не вимикається, намагаючись знизити підвищену температуру, тоді саме час звернутися до майстра. Тоді можна буде провести діагностику та прочистити за необхідності усю систему, перезаправити її фреоном чи перевірити мастило.