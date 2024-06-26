Задняя стенка холодильника уже не будет намерзать: об этом лайфхаке знают единицы

Иногда в квартире приходится сталкиваться с тем, что места в холодильнике не хватает –и все из-за того, что задняя стенка холодильника покрылась толстым слоем льда. Впрочем, справиться с проблемой может быть очень просто.

Рано или поздно практически все сталкиваются с неприятной проблемой с холодильником: на задней стенке намерзает корка льда, и это может случиться в самый неподходящий момент. Поэтому очень важно знать, как можно разобраться с этой проблемой.

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Почему в холодильнике намерзает лед

Это часто вызвано тем, что специально вмонтированный в заднюю панель испаритель охлаждает ее. В то же время туда притягивается водяной пар, который есть в воздухе. И из-за конденсации на задней стенке холодильника появляется слой льда или инея.

Прежде всего, вы можете поставить в холодильник некоторые продукты, которые убирают конденсат – это может помочь с тем, чтобы избежать намерзания холодильника в будущем. Одни из самых дешевых и удобных вариантов – тарелка с рисом, содой или солью. Эти продукты могут втягивать не только лишнюю влагу, но и различные неприятные запахи.



В холодильнике не должно быть обледенения / Фото Pexels

Как избавиться ото льда в холодильнике

Для того, чтобы лед исчез, вам понадобится полотенце или тряпка. Ее нужно намочить в горячей воде и осторожно протереть стенки холодильника, на которых вы заметили лед. Из-за высокой температуры он начнет плавиться и отслаиваться. Периодически снова смачивайте ткань в горячей воде, пока не удастся полностью очистить холодильник ото льда.

Что делать, чтобы холодильник не намерзал

Если вы заметили. что задняя стенка холодильника постоянно обмерзает, и двигатель почти не выключается, пытаясь снизить повышенную температуру, тогда самое время обратиться к мастеру. Тогда можно будет провести диагностику и прочистить при необходимости всю систему, перезаправить ее фреоном или проверить масло.