Що робити, аби півонії рясно цвіли: про цей секрет садівників знають не всі

Півонія – це майже королева саду, і чимало садівників висаджують ці рослини у себе на ділянці. Та попри те, що вони мають досить привабливе листя, найбільше цікавить дачників саме цвітіння.

Півонії – це пишні і красиві, але досить вимогливі квіти, які потребують правильного догляду. Тож для того, щоб вони рясно цвіли кожного року, потрібно знати кілька важливих секретів.

Цікаво Заміокулькас почав жовтіти і хворіти: що це означає і як виправити проблему

Чим підживлювати півонії навесні

Якщо рослина була посаджена у хороший ґрунт, перші два роки півонії ще не потребують підживлення. У цей час вони тільки збільшують кореневу систему, тож перше підживлення садівники радять проводити ранньою весною – ще по так званій "крижаній скоринці". Під кожен кущ тоді вносять по 20 грамів сечовини, адже вона вбереться у ґрунт разом із талою водою.

Після того, як сніг вже розтанув, із профілактичною метою ґрунт також проливають розчином марганцівки – вам знадобиться всього 2 грами на відро води. Так ви не тільки убезпечите квіти від грибкових захворювань, але і забезпечите для них краще зростання пагонів та коріння.

Після того ж, як з'являться молоді пагони, їх потрібно обробити 1% розчином бордоської рідини.



Півонії потрібно підживлювати навесні / Фото Pexels

Друге підживлення потрібно провести у період бутонізації рослини – приблизно за два тижні до цвітіння підгодуйте півонії розчином настою коров'яку у пропорції 1:10. Також можна додати 20 грамів сульфату калію та 40 грамів суперфосфату.

Не частіше, ніж раз на місяць можна вносити і позакореневе підживлення – для цього використовують мінеральні добрива, які розводять згідно із інструкцією; також можна взяти і розчин сечовини – 20 грамів, а також таблетку добрива з мікроелементами. Ці речовини потрібно розвести у 10 літрах води. Суміш використовують для того, щоб обприскати рослини чи полити їх з лійки через дрібне сито.

Втім, зважайте на те, що позакореневе підживлення бажано проводити ввечері чи в похмуру погоду, щоб не зашкодити рослинам.

Як часто потрібно поливати півонії для рясного цвітіння

Якщо навесні немає сильних дощів, а також у той період, коли рослина активно росте, півоніям потрібний регулярний та частий полив. У півоній є всмоктувальні корінці, які страждають через недостатню кількість вологи. Але вони розташовані не у стеблах, а на деякій кількості від них.

І зона всмоктування у молодих півоній розташована на відстані приблизно 20 – 25 сантиметрів від центру куща, а в дорослих – за 40 сантиметрів.

Півонії потрібно поливати раз на 7 – 10 днів з розрахунку 1 – 2 відра на дорослу рослину.