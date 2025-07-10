Вбережіть помідори від тріщин: золоті правила городників

Тріщини на помідорах є поширеною проблемою. З нею стикаються навіть досвідчені городники. Тріщини псують овочі, оскільки вони втрачають привабливість та й стають непридатними для консервування.

Для того, щоб не втратити урожай, потрібно знати про основні причини розтріскування й знати, як цього уникати, пише 24 Канал з посиланням на Telegraf.

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Чому тріскають помідори – основні причини

Різкий перепад вологості. Рясний полив після тривалої посухи призводить до інтенсивного поглинання води. Через це м’якоть почне рости швидше, ніж шкірка встигне розтягнутися, тому й трапляється тріщина.

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Перепад температур. У спекотні дні шкірка томатів стає грубшою. Коли погода різко зміниться на прохолодну, то плід почне активно розвиватися, а шкірка не витримає навантаження.

Порушення в підживленні. Якщо рослини отримують добрива нерегулярно чи в надмірній концентрації, то це може погано вплинути на ріст плодів. Сприяти розтріскуванню може дефіцит калію чи надлишок азоту.



Поради, які вбережуть від тріщин томатів / Фото Pexels

Надмірне пасинкування. До порушення водного балансу призводить активне видалення пасинків та верхівок. Плоди можуть тріскатися через те, що волога концентрується у томатах.

Як вберегти помідори від тріщин

Дачники радять підливати помідори через день. Кожного дня поливати овочі не варто. Після посухи не треба лити води вдвічі більше, бо це лише призведе до стресу рослин.

Щоб утримувати вологу в землі, викладіть на грядку шар мульчі зі скошеної трави, соломи чи тирси. Це зменшить перепад температур та сповільнить випаровування.

До речі, щоб помідори виросли соковитими, потрібно вдатися до деяких хитрощів. Що саме треба робити – читайте в нашому матеріалі.

Підживлювати помідори треба не рідше, ніж двічі на місяць. Уникайте концентрованих сумішей та використовуйте комплексні добрива з мікроелементами.