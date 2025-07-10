Уберегите помидоры от трещин: золотые правила огородников

Трещины на помидорах являются распространенной проблемой. С ней сталкиваются даже опытные огородники. Трещины портят овощи, поскольку они теряют привлекательность и становятся непригодными для консервирования.

Для того, чтобы не потерять урожай, нужно знать об основных причинах растрескивания и знать, как этого избегать, пишет 24 Канал со ссылкой на Telegraf.

Читайте также Фитофтору с помидоров вывести легко: 6 домашних рецептов, которые являются очень действенными

Почему трескаются помидоры – основные причины

Резкий перепад влажности. Обильный полив после длительной засухи приводит к интенсивному поглощению воды. Из-за этого мякоть начнет расти быстрее, чем кожица успеет растянуться, поэтому и случается трещина.

До речі, знайти добрива за найкращими цінами можна на Prom. А ще саджанці, ґрунт, інвентар і купа всього для городу. Ще й доставка з підпискою "Для своїх" буде безкоштовна.

Перепад температур. В жаркие дни кожица томатов становится более грубой. Когда погода резко сменится на прохладную, то плод начнет активно развиваться, а кожица не выдержит нагрузки.

Нарушения в подкормке. Если растения получают удобрения нерегулярно или в чрезмерной концентрации, то это может плохо повлиять на рост плодов. Способствовать растрескиванию может дефицит калия или избыток азота.



Советы, которые уберегут от трещин томатов / Фото Pexels

Чрезмерное пасынкование. К нарушению водного баланса приводит активное удаление пасынков и верхушек. Плоды могут трескаться из-за того, что влага концентрируется в томатах.

Как уберечь помидоры от трещин

Дачники советуют подливать помидоры через день. Каждый день поливать овощи не стоит. После засухи не надо лить воды вдвое больше, потому что это только приведет к стрессу растений.

Чтобы удерживать влагу в земле, выложите на грядку слой мульчи из скошенной травы, соломы или опилок. Это уменьшит перепад температур и замедлит испарение.

Кстати, чтобы помидоры выросли сочными, нужно прибегнуть к некоторым хитростям. Что именно надо делать – читайте в нашем материале.

Подкармливать помидоры надо не реже, чем дважды в месяц. Избегайте концентрированных смесей и используйте комплексные удобрения с микроэлементами.