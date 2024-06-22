Як вивести пирій з городу: це набагато простіше, ніж могло здаватися

Пирій – це дуже надокучливий бур’ян, який важко виводити з городу. Він дуже швидко розростається та вражає культурні рослини.

Досвідчені садівники та городники кажуть, що найкращим способом виведення пирію – це застосування гербіцидів. У магазинах їх можна знайти чимало. Найкращим вважається гербіцид від пирію на основі гліфосату. Засіб проникає в коріння та повністю знищує рослину.

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Вивести пирій без хімії важко, але можливо. Треба перекопати бур’ян та самостійно видалити корені, аби позбутися від бур’янів. А ще пирій здатні пригнітити мульча та укривний матеріал.

Як позбутися пирію за допомогою оцту

Використання оцту – популярний спосіб виведення пирія. Змішайте його з водою у пропорції 1:1 та обприскайте бур’яни. Метод є доволі ефективним, втім вимагає декількох повторень.

Що посадити, щоб позбутися пирію

Посадки різних культур пригнічують ріст бур’янів. Для посадки підійде конюшина, люцерна та гречка. Вони створять щільну зелену масу, де пирій не пробереться.

Щоб позбутися пирію назавжди, використовуйте гербіциди, мульчування, посадку пригнічувальних культур та регулярно перекопуйте бур’яни.

Попри те, що пирій є досить підступним бур’яном, з ним все ж таки можна успішно боротися. Будьте послідовними, незалежно від того, що ви використовуєте – хімію чи органіку. Якщо дотримуватися кількох порад, то можна створити всі умови для безперешкодного росту культурних рослин без бур’янів.