Городники вже давно визначили, що рослини варто поливати кефіром, щоб вони добре розвивалися та дали гарний врожай. Він сприяє зміцненню імунітету рослини та навіть допомагає їм боротися з різними захворюваннями. Також кажуть, що кефір містить антибактеріальні властивості.

Зверніть увагу Місячний календар посадки рослин: у які дні можна садити щось на городі, а коли ні

У кефірі міститься фосфор, калій та азот, які разом є цінним добривом для рослин. Розчином з кисломолочки рекомендовано обробляти помідори та огірки, а також квіти.

Як поливати огірки кефіром

Для підживлення знадобиться 1 літр кефіру та 10 літрів води. Кефір треба налити в теплу воду та розмішати. Протерміновану кисломолочну використовувати не треба, оскільки із зіпсутого продукту добрива не вийде.

Готовий розчин треба залити в прикореневу канавку по колу в 10 – 15 сантиметрах від стебла рослини. Таке підживлення радять проводити раз на 2 тижні.

Як поливати помідори кефіром

Кефіром треба підливати помідори тоді, коли томати якраз зав’язуються. Для підживлення помідорів води потрібно вже 8 літрів та 1 літр кисломолочки. Поливайте томати під корінь. Застосовуйте таки метод не частіше, ніж 3 рази впродовж тижня.



Помідори можна підживлювати кефіром / Фото Pexels

Підживлення розсади помідорів кефіром

Якщо розсада помідорів ще молода, то кефір можна використовувати як натуральний стимулятор росту. Для розчину вам потрібно 1 літр кефіру, 200 мілілітрів деревної золи та кілька крапель йоду.

Залишіть суміш на дві доби, а тоді беріться за поливання розсади в період цвітіння. Таку підгодівлю радять використовувати двічі на тиждень.

Які підживити кефіром гортензії

Ці квіти дуже люблять молочну кислоту, тож багато садівників підливають квіти кефіром. Для розчину вам потрібно 10 літрів води та 2 літри кисломолочки. Перед початком підживлення, під кущ треба влити мінімум відро води, а тоді вилити під корінь кефірний розчин.