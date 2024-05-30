Попри те, що всі саджання припали на квітень – травень, в червні також не лише можна садити, але й треба, пишуть Поради 24. Є певна категорія пізніх овочів чи зелені, які можуть рости аж до осені, тож для того, щоб врожай був все літо, саджати рослини варто в червні та навіть липні.

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Після основної посадки здійсненої в травні, не забувайте підживлювати та удобрювати овочі. Це дасть додатковий ріст кореневій системі, а добрива збільшать ріст та розмір плодів. Також в цей період треба здійснювати профілактичну обробку від шкідників.

Місячний календар посадки рослин

У які дні можна садити: 3 – 4, 9, 16 – 19, 24, 26 – 28 червня.

У які дні не можна садити: 5 – 7, 11, 21 – 23, 25, 30 червня.

Посівний календар рекомендує саджати рослини в Новий Місяць. У цей час добре приживаються всі садженці, а всі посіяні культури добре родять. У Повню краще відкласти будь-які справи, оскільки ці дні вважаються невдалими та неродючими на ділянці. Не поспішайте з посадкою рослин в Спадаючий місяць, а коли він Згасаючий, то можете планувати посадку будь-яких овочів, ягід та квітів.



Календар посадки рослин на червень 2024 / Фото Pexels

Що садити в червні

У перший місяць літа можна садити шпинат, базилік, зелену цибулю, розмарин та м’яту. Перша половина червня підходить ще для посадки солодкого перцю, томатів та огірків. У цей період також садять хрін, часник.

Друга половина місяця підходить для посадки броколі, цвітної капусти, кропу, петрушки, кінзи, кабачків та гарбузів. Щодо фруктових дерев та кущів, то в червні садити можна черешню, грушу, яблуню, малину, виноград та смородину. Влітку садіть в клумбі літні квіти, які цвістимуть аж до осені. Це може бути ромашка, настурція, айстри чи чорнобривці.