Червень – це час, коли і садові, і городні роботи саме у розпалі. І може бути дуже складно встигати за всім, що відбувається на ділянці, якщо не мати детального плану. А місячний календар городника, який підготували Поради 24, не тільки допоможе вам визначити сприятливі та невдалі дні для роботи, але й допоможе не забути про важливі завдання.

Цікаво Як позбутися довгоносика на полуниці: народний метод усуне 80% шкідників

Які є вдалі дати для роботи у саду та на городі

Місячний календар на червень стверджує, що серед сприятливих дат для роботи на землі – 1, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 27, 28, та 29 червня. Ці дні підійдуть для найбільш різноманітних робіт – просапування городу, висадки овочів, трав та фруктів, підживлення та роботи по профілактиці хвороб.



Є вдалі дні для роботи на землі / Фото Pexels

Детальний місячний календар городника

1 – 2 червня. Час досить нейтральний для висадки рослин, тож робити це краще тільки в крайніх випадках. Добре підходить для підготовки ґрунту.

3 – 4 червня. Дуже вдалі дні для посадки рослин, і особливо добре буде висадити в ці дні лікарські рослини, або ж такі, що досить швидко ростуть.

5 – 7 червня. Це невдалі дати для посіву, посадки та пересадки. Натомість ви можете проводити інші важливі роботи в саду – обробляти від шкідників та захворювань, підживлювати квітучі рослини, видаляти вусики та прибирати молоду паросль з полуниці.

8 – 9 червня. Гарний час для посадки пізніх сортв картоплі, а також баштанни, патисонів та огірків. Можна присвятити дн догляду за кімнатними рослинами.

10 – 14 червня. Найкраще цей період присвятити роботі із ґрунтом, прополоти грядки та підгорнути рослини.

15 – 21 червня. Ці дні підходять для висадки плодово-ягідних дерев та кущів, але вам спершу потрібно переконатися, що на вулиці не занадто спекотно. Та для щойно пересаджених рослин потрібно організувати накриття чи інший захист від сонця.

22 червня. В цей день потрібно утриматися від усіх робіт із рослинами. Ви можете подбати про робочий інвентар та відремонтувати його за необхідності.

23 червня. Це нейтральний день для роботи на городі, тож можна працювати тільки у випадку, якщо є крайня необхідність.

24 – 25 червня. Рослини, які ви посадите у цей день, будуть погано плодоносити та рости, тож краще утриматися від таких робіт на городі.

26 – 27 червня. Гарний час для посіву пасльонових та гарбузових, а також різних овочів. Окрім того, можна садити і сіяти також і декоративні рослини та квіти.

28 – 30 червня. Поганий час для посадки сільськогосподарських культур.