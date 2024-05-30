Несмотря на то, что все посадки пришлись на апрель – май, в июне также не только можно сажать, но и надо, пишут Советы 24. Есть определенная категория поздних овощей или зелени, которые могут расти до осени, поэтому для того, чтобы урожай был все лето, сажать растения стоит в июне и даже июле.

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После основной посадки осуществленной в мае, не забывайте подпитывать и удобрять овощи. Это даст дополнительный рост корневой системе, а удобрения увеличат рост и размер плодов. Также в этот период надо осуществлять профилактическую обработку от вредителей.

Лунный календарь посадки растений

В какие дни можно сажать: 3 – 4, 9, 16 – 19, 24, 26 – 28 июня.

В какие дни нельзя сажать: 5 – 7, 11, 21 – 23, 25, 30 июня.

Посевной календарь рекомендует сажать растения в Новолуние. В это время хорошо приживаются все саженцы, а все посеянные культуры хорошо родят. В Полнолуние лучше отложить любые дела, поскольку эти дни считаются неудачными и неплодородными на участке. Не спешите с посадкой растений в Убывающий месяц, а когда он Угасающий, то можете планировать посадку любых овощей, ягод и цветов.



Календарь посадки растений на июнь 2024 / Фото Pexels

Что сажать в июне

В первый месяц лета можно сажать шпинат, базилик, зеленый лук, розмарин и мяту. Первая половина июня подходит еще для посадки сладкого перца, томатов и огурцов. В этот период также сажают хрен, чеснок.

Вторая половина месяца подходит для посадки брокколи, цветной капусты, укропа, петрушки, кинзы, кабачков и тыквы. Что касается фруктовых деревьев и кустов, то в июне сажать можно черешню, грушу, яблоню, малину, виноград и смородину. Летом сажайте в клумбе летние цветы, которые будут цвести до осени. Это может быть ромашка, настурция, астры или бархатцы.