Огородники уже давно определили, что растения стоит поливать кефиром, чтобы они хорошо развивались и дали хороший урожай. Он способствует укреплению иммунитета растения и даже помогает им бороться с различными заболеваниями. Также говорят, что кефир содержит антибактериальные свойства.

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В кефире содержится фосфор, калий и азот, которые вместе являются ценным удобрением для растений. Раствором из кисломолочки рекомендовано обрабатывать помидоры и огурцы, а также цветы.

Как поливать огурцы кефиром

Для подкормки понадобится 1 литр кефира и 10 литров воды. Кефир надо налить в теплую воду и размешать. Протерминированную кисломолочную использовать не надо, поскольку с испорченного продукта удобрения не получится.

Готовый раствор надо залить в прикорневую канавку по кругу в 10 – 15 сантиметрах от стебля растения. Такую подкормку советуют проводить раз в 2 недели.

Как поливать помидоры кефиром

Кефиром надо подливать помидоры тогда, когда томаты как раз завязываются. Для подкормки помидоров воды нужно уже 8 литров и 1 литр кисломолочки. Поливайте томаты под корень. Применяйте таки метод не чаще, чем 3 раза в течение недели.



Помидоры можно подпитывать кефиром / Фото Pexels

Подкормка рассады помидоров кефиром

Если рассада помидоров еще молодая, то кефир можно использовать как натуральный стимулятор роста. Для раствора вам нужно 1 литр кефира, 200 миллилитров древесной золы и несколько капель йода.

Оставьте смесь на двое суток, а тогда беритесь за полив рассады в период цветения. Такую подкормку советуют использовать дважды в неделю.

Какие подкормить кефиром гортензии

Эти цветы очень любят молочную кислоту, поэтому многие садоводы подливают цветы кефиром. Для раствора вам нужно 10 литров воды и 2 литра кисломолочки. Перед началом подкормки, под куст надо влить минимум ведро воды, а потом вылить под корень кефирный раствор.