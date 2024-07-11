Холодильник смердіти більше не буде: копійчані методи, які виводять поганий запах

Постійні відключення світла можуть вплинути на те, що запах холодильника стане не дуже приємним. Причиною може бути їжа, яка почне псуватися та виділить сморід на увесь холодильник.

Холодильник є закритим простором, тож поганий запах там може бути через погано закриті банки, контейнери чи відкриті консерви, які особливо сильно просочують рибним запахом увесь холодильник.

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Досвідчені господині поділилися трьома простими лайфхаками, які можуть допомогти видалити неприємний запах з холодильника.

Сода

Харчова сода містить поглинальні властивості, які чудово впораються з поганими запахами в холодильнику. Розчиніть 2 столові ложки соди в 1 літрі води та вимийте розчином камеру, полиці, контейнери та решітки. Вдруге поверхні треба витерти губкою або ганчіркою.

Також на полицю холодильника можна поставити тарілку з содою чи відкриту пачку харчової соди, щоб нейтралізувати всі запахи.



Позбутися поганого запаху з холодильника можна легко / Фото Pexels

Оцет

Візьміть 1 столову ложку оцту та розведіть в склянці води. Ганчіркою протріть стіни та піддон. Двері холодильника залишіть відчиненими, щоб різкий запах оцту вивітрився.

Лимон

Щоб усунути рибний запах з холодильника – візьміть лимон. Вичавіть з нього сік на ганчірку та протріть нею полиці. Також можна нарізати кілька шматочків свіжого лимона та залишити на тарілці в холодильнику на 2 – 3 дні.