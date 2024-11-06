На щастя, розібратися з проблемою пригорання сковорідки досить просто, повідомляє 24 Канал. Для цього, втім, потрібно знати кілька важливих і корисних лайфхаків.

Цікаво Ось чому у вас гниють гарбузи: 5 основних причин

Яблучний оцет

На сковорідку перед тим, як почнете щось смажити, досвідчені кухарі радять нанести кілька крапель яблучного оцту та якісно розподілити по поверхні. Після цього посуд потрібно прогріти, поки рідина не випарується повністю.

А ось вже тоді можна починати приготування будь-якої страви без страху, що вона пригорить чи прилипне.

Кухонна сіль

Ця хитрість підходить на випадок, якщо ви готуєте у чавунній чи алюмінієвій сковорідці. А ось у посуді з антипригарним покриттям використовувати цей метод не варто – можете його тільки сильніше пошкодити.

Поставте пательню на вогонь та нагрійте, а тоді висипте 3 – 4 ложки солі. Періодично помішуйте та просмажте сіль до моменту, поки вона не змінить колір. Сіль заберіть, натомість налийте невелику кількість олії, прогрійте її та дайте вистигнути. Після цього витріть залишки олії та починайте смажити їжу.



Сіль допоможе зупинити пригорання / Фото Pexels

Спрей

Якщо постраждала сковорідка з антипригарним покриттям, найкращий спосіб зупинити пригорання – це відновити його. І зробити це можна за допомогою спеціального спрею для відновлення антипригарного покриття. Його можна знайти у господарському магазині, або ж у магазині зі сковорідками.

Застосовуйте його відповідно до інструкції, і у більшості випадків достатньо буде нанести його на дно посуду та поставити на 45 хвилин у розпечену духовку.